Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Thüringentag

Gotha (ots)

Das größte Landesfest Thüringens, der Thüringentag, findet in der Zeit vom 02.05.2025 bis 04.05.2025 im gesamten Gothaer Innenstadtbereich statt. Drei Tage Volksfeststimmung liegen vor dem Veranstalter und seinen Kooperationspartnern, darunter auch der Landespolizeiinspektion Gotha, die im Rahmen dieser Tage einen polizeilichen Sicherungseinsatz führt. Seit Donnerstagnachmittag sind zahlreiche Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten und Verkehrseinschränkungen zu minimieren. Bereits am ersten Veranstaltungstag kamen mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher zum Thüringentag und nutzten die zahlreichen Angebote in der Innenstadt, auf der Politik- und der Blaulichtmeile.

Im Rahmen des Einsatzes wurden bis zum Freitagabend drei Strafanzeigen aufgenommen und acht Platzverweise erteilt.

Es kam gesamt gesehen nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die polizeiliche Lage wird als grundsätzlich störungsfrei und veranstaltungstypisch eingeschätzt. (ri)

