Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fehler beim Überholen

L 3004 Ilmenau, Ilmenau Rtg. Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 02.05.2025 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer die L 3004 aus Richtung Ilmenau kommend in Richtung Martinroda und wollte einen Kleinbus überholen. Ein ebenfalls überholender 19-jähriger Kradfahrer überholte ebenfalls diesen Kleinbus, mußte aber seinen Überholvorhang abrupt abbrechen als ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Hierbei achtete er den 17-jährigen Kradfahrer, welcher seine Überholvorgang bereits beendet hatte, nicht. Dabei kam es zur Berührung beider Kräder, in deren Folge beide Fahrer stürzten und sich dabei schwer verletzten. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Erfurt verbracht. Der 17- jährige Kradfahrer wurde mit dem RtW ins Ilm-Kreis-Klinikum verbracht. Der Sachschaden an beiden Krädern wurde mit circa 8000,-EUR angegeben.

(sg)

