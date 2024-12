Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Lieferwagenfahrer unterschätzt Geschwindigkeit im Kurvenbereich

Grünenplan (ots)

Am Samstag (14.12.2024) kam es gegen 13:20 Uhr auf der L484 zwischen den Ortschaften Holzen und Grünenplan auf dem "Roten Fuchs" zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Alfeld befuhr mit einem Lieferwagen die Landesstraße in Richtung Grünenplan. Auf regennasser Fahrbahn unterschätzte er dabei nach ersten polizeilichen Erkenntnissen in einer Rechtskurve seine Geschwindigkeit. Im Kurvenbereich stieß er mit einem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden VW Golf zusammen. Die drei Fahrzeuginsassen des VW Golf, darunter auch ein fünfjähriges Kind, blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und dem Abschleppvorgang kam es zu leichten Behinderungen im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell