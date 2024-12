Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Illegale Müllentsorgung - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 18.11.2024 und Mittwoch, 11.12.2024, wurden in der Zufahrt des stillgelegten Steinbruchs in Rohdental (Rohdener Berg), durch bislang unbekannten Täter etwa 1 Kubikmeter Welleternitplatten, 2 Kubikmeter Fallrohre, Dachrinnen aus Kunststoff und diverse Malerutensilien in blauen Säcken widerrechtlich entsorgt. Der Gesetzgeber sieht für den "Umgang mit Abfällen" (§ 326 StGB) eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe vor. Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Personen, die sachdienliche Hinweise gebeten können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeistation Hessisch Oldendorf unter der Rufnummer Tel: 05152 69872-15 zu wenden.

