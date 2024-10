POL-PDNR: Pkw zerkratzt

Ockenfels (ots) - Am Morgen des 30.10.2024 wurde bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein eine Verkehrsunfall-Flucht gemeldet. Die Tat habe sich in der Nacht des 29.10.2024 auf den 30.10.2024 in der Hauptstraße der Ortslage Ockenfels ereignet. Vor Ort war ein hochwertiger Sportwagen über Nacht geparkt. Dieses Fahrzeug wurde durch den bisher unbekannten Täter beschädigt. Im Anschluss an die Tat entfernte sich der Täter ...

