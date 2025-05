LPI-GTH: Leicht verletzt

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots) - Am Donnerstag Mittag befuhr ein 72jähriger Radfahrer den geschotterten Radweg vom Mönchshof Elgersburg in Richtung Geraberg. Auf dem unbefestigten Untergrund bergab kam der Mann zu Fall und schlug stark mit dem Kopf auf. Er verstarb vor Ort an seinen schweren Verletzungen. (tb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau ...

