LPI-NDH: Rückwärtigen Verkehr beim Aussteigen nicht beachtet

Niedersachswerfen (ots) - Zur Kollision zweier Fahrzeuge kam es am Montag, gegen 17.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Northeimer Straße und Alexander-Puschkin-Straße. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Northeimer Straße in Richtung Woffleben, blinkte und setzte zum Abbiegen in die Alexander-Puschkin-Straße an. Im letzten Moment erkannte die Fahrerin, dass es sich, bedingt durch eine Baustelle, um eine Einbahnstraße handelte ...

