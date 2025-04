Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Skoda und Citron kollidieren im Kreuzungsbereich

Niedersachswerfen (ots)

Zur Kollision zweier Fahrzeuge kam es am Montag, gegen 17.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Northeimer Straße und Alexander-Puschkin-Straße. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Northeimer Straße in Richtung Woffleben, blinkte und setzte zum Abbiegen in die Alexander-Puschkin-Straße an. Im letzten Moment erkannte die Fahrerin, dass es sich, bedingt durch eine Baustelle, um eine Einbahnstraße handelte und lenkte wieder zurück, um geradeaus weiterzufahren. Eine andere Verkehrsteilnehmerin nahm den beabsichtigten Abbiegevorgang war und begann aus der Alexander-Puschkin-Straße kommend auf die Northeimer Straße aufzufahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen, wobei eines der beteiligten Fahrzeuge soweit beschädigt wurde, dass es fahruntauglich wurde und abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell