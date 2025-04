Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrschülerin kommt von Fahrbahn ab

Geisleden (ots)

Geblendet von der tiefstehenden Sonne kam eine Fahrschülerin am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, von der Fahrbahn ab. Die 40-Jährige befuhr mit einem Motorrad die Bodenröder Straße in Geisleben und wollte nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam sie nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Zaun und stürzte eine Böschung hinab. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. An Motorrad und Zaun entstand ein Sachschaden.

