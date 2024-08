POL-EU: Erfolgreiche Kontrolle in Euskirchener Innenstadt

Euskirchen (ots) - Am Samstag (17. August) beobachtete eine Servicekraft eines Restaurants in der Berliner Straße in Euskirchen gegen 20.57 Uhr den Diebstahl einer Handtasche. Zum Tatzeitpunkt befand sich eine 36-Jährige in der Außengastronomie des Restaurants. Die Handtasche hatte die Frau zuvor neben einem Tisch abgestellt. Ein 32-Jähriger aus Nettersheim befand sich außerhalb der Gastronomie, griff von dort aus nach der Tasche und flüchtete mit dieser in Richtung ...

