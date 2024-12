PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Spendenübergabe der Polizeistation Hofheim

Hofheim (ots)

Spendenübergabe der Polizeistation Hofheim

Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Hofheim überreichte die Leiterin der Polizeidirektion Main Taunus Carina Lerch den symbolischen Scheck an das Kinderhospiz der Bärenherz Stiftung Wiesbaden. Rechtzeitig vor Weihnachten konnten auch selbstgebackene Plätzchen sowie Spielsachen an Petra Tölle (Stiftung Bärenherz) überreicht werden. In einem sehr herzlichen und "bärigen" Rahmen gab sie einen Einblick in die unglaubliche Arbeit, welche das Hospiz bei der Betreuung sterbenskranker Kinder und deren Familien täglich leistet. Die von der Polizeibeamtin Simone Sieger initiierte Spendenaktion beruhte auf dem Sammeln von Pfandflaschen und erbrachte 400 Euro am Pfandautomaten.

Der Dank gilt ausdrücklich all den durstigen Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Hofheim, welche sich an der Aktion beteiligten und ihre leeren Dosen und Flaschen zur Sammelbox stellten. Claudia Wehnert und Daniel Kluge, beide Mitarbeitende der Polizeistation Hofheim, werden sich in Zukunft der Sammlung annehmen und hoffen auch weiterhin auf eine rege Beteiligung.

Der Link zum Spendenkonto und weitere Informationen zu Bärenherz finden sich auf der Homepage www.kinderhospiz-wiesbaden.de.

