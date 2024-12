POL-MTK: Am Bahnhof beleidigt +++ An Eingangstür gescheitert +++ Nur Gelegenheit macht Diebe +++ Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Am Bahnhof beleidigt, Hofheim, Hattersheimer Straße, Dienstag, 17.12.2024, 16.35 Uhr

(ro)Am Hofheimer Bahnhof ist eine Jugendliche am Dienstag von einer Unbekannten beleidigt worden. Während eine 17-Jährige am Gleis 2 auf die S-Bahn wartete, wurde sie von einer etwa 45 bis 60 Jahre alten Frau beleidigt. Die Frau beschimpfte sie und spuckte ihr vor die Füße, bevor sie um 16.48 Uhr in die S2 in Richtung Dietzenbach einstieg. Die Frau wird als 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Sie habe undeutlich gesprochen und war mit einem langen schwarzen Wintermantel, einem beige -lilafarbenen Schal und einer schwarzen Stoffmütze bekleidet. Außerdem führte die Unbekannte einen hellen und einen dunklen Stoffbeutel mit sich. Sollten Sie in diesem Fall Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

2. An Eingangstür gescheitert, Eschborn, Lübecker Straße, Montag, 16.12.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 17.12.2024, 13 Uhr

(ro)Die Tür eines Mehrparteienhauses hielt zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag Aufbruchsversuchen stand. Zwischen 17 Uhr und 13 Uhr begaben sich die Täter zu dem Wohnhaus in der Lübecker Straße und machten sich mit einem Werkzeug an der Hauseingangstür zu schaffen. Einige Hebelversuche später gaben sich die Einbrecher geschlagen und flüchteten, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Der verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

3. Nur Gelegenheit macht Diebe, Flörsheim, Weilbacher Straße, Montag, 16.12.2024, 0.15 Uhr

(ro)In Flörsheim scheiterte ein Dieb in der Nacht auf Montag an verschlossenen Fahrzeugtüren. Der Unbekannte betrat unberechtigt Grundstücke in der Weilbacher Straße und zog an den Türgriffen der dort geparkten Autos. Da die Besitzer ihre Fahrzeuge abgeschlossen hatten, musste der Gelegenheitsdieb ohne Beute von Dannen ziehen. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei dem Täter um einen Mann, der mit einer schwarzen Jeanshose, einem schwarzen Parka mit Kapuze sowie schwarzen Sportschuhen der Marke "Nike" bekleidet war.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0.

4. Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtet, Flörsheim, Weilbach, Frankfurter Straße, Dienstag, 17.12.2024, 10 Uhr bis 13.30 Uhr

(ro)Im Flörsheimer Stadtteil Weilbach kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall, der Verursacher flüchtete. Der Besitzer parkte seinen grauen Mercedes CLA am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 14a. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Mercedes im Bereich der linken Fahrzeugseite. Die Fahrerin bzw. der Fahrer entfernte sich, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

