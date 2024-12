PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bei Containerdienst eingebrochen +++ Einbrecher verschreckt +++ Unbekannte beschädigen Bushaltestelle +++ Eierwürfe auf Bundesstraße +++ Nach Trunkenheitsfahrt Polizei angegriffen

Hofheim (ots)

1. Bei Containerdienst eingebrochen,

Eschborn, Katharina-Paulus-Straße, Sonntag, 15.12.2024, 22.45 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am Sonntagabend auf das Gelände eines Containerdienstes in Eschborn eingebrochen. Die Täter betraten gegen 22.45 Uhr das Gelände in der Katharina-Paulus-Straße, schlugen mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes ein und durchwühlten im Inneren diverse Schränke und Schubladen. Was genau entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden von der Kriminalpolizei geführt, die Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegennimmt.

2. Einbrecher verschreckt,

Flörsheim, Weilbacher Straße, Samstag, 14.12.2024, 18 Uhr

(da)In Flörsheim hat ein Anwohner am Samstagabend einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der bislang unbekannte Täter war gegen 18 Uhr über eine Leiter in den ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Weilbacher Straße eingestiegen. Dort machte er sich diversen Schmuck zu eigen, bis ihn der Hausbewohner überraschte und verschreckte. Über die Leiter flüchtete der Unbekannte in unbekannte Richtung. Der Bewohner beschrieb den Eindringling später als schlank und 1,75 Meter groß. Er konnte nicht erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Die Person war dunkel gekleidet, trug Handschuhe und eine Stirnlampe. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Unbekannte beschädigen Bushaltestelle - Täterhinweise, Liederbach, Landesstraße 3014, Samstag, 14.12.2024, 15.40 Uhr

(da)Unbekannte haben am Samstagnachmittag eine Bushaltestelle bei Liederbach beschädigt. Zeugen beobachteten gegen 15.40 Uhr, wie eine Gruppe Jugendlicher die Scheibe einer Bushaltestelle an der Landesstraße 3014 einschlug. Nach ersten Angaben soll es sich um fünf Jugendliche oder Kinder gehandelt haben. Einer aus der Gruppe konnte als männlich, 14 bis 16 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, blonde mittellange Haare und schwarz gekleidet beschrieben werden. Die Polizeistation Kelkheim sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen. Hinweise bitte an die Rufnummer (06195) 6749-0.

4. Eierwürfe auf Bundesstraße,

Bundesstraße 40, bei Flörsheim, Wicker, Samstag, 14.12.2024, 13.50 Uhr

(da)Ein Kind und ein Jugendlicher haben am Samstag durch Eierwürfe den Straßenverkehr gefährdet. Gegen 13.50 Uhr warfen die 13- und 14-Jährigen von einer Brücke auf der Bundesstraße 40 bei Wicker Eier auf vorbeifahrende Autos. Daraufhin gingen Notrufe bei der Polizei ein, die die beiden Jungen zeitnah antreffen konnte. Sie wurden zur Polizeistation Flörsheim gebracht und dort ihren Eltern übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

5. Nach Trunkenheitsfahrt Polizei angegriffen, Hochheim, Dresdener Ring, Sonntag, 15.12.2024, 6.45 Uhr

(da)Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen Einsatzkräfte der Polizei bei seiner Festnahme angegriffen. Gegen 6.45 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei ein, dass ein Opel in Schlangenlinien über die Autobahn und später durch Hochheim fahren würde. Eine Streife der Polizeistation Flörsheim rückte aus und konnte Auto und Fahrer auf dem Dresdner Ring antreffen. Hier fand sich auch schnell eine Erklärung für die ungewöhnliche Fahrweise. Denn die Einsatzkräfte konnten diverse Anzeichen für vorangegangenen Alkoholkonsum feststellen. So musste der 22-Jährige mit auf die Dienststelle. Damit zeigte er sich jedoch nicht einverstanden und biss einer Beamtin ins Knie, einem weiteren Beamten versuchte er in die Hand zu beißen, um dann zu flüchten. Seine Fluchtversuche blieben jedoch erfolglos, weshalb ihm auf der Polizeistation eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde er entlassen. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

