Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in ein Fitnessstudio in der Augustastraße einzubrechen. Einem Mitarbeiter fielen frische Hebelspuren an der Eingangstür auf. Die Täter müssen demnach zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, versucht haben, die Tür aufzubrechen, was allerdings misslang. Weitere Schäden oder Einbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2650 bei der Polizei zu melden. |elz

