Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin angefahren und verletzt

Kaiserslautern (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagnachmittag in der Trippstadter Straße von einem Auto angefahren worden. Die 32-Jährige war gegen halb vier in Richtung Brandenburger Straße unterwegs, als sie von einem Mercedes erfasst wurde, der aus der Gegenrichtung kam und in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Radlerin zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstanden Schäden im vorderen Bereich auf der Beifahrerseite. Die Polizei ermittelt gegen den 39-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell