POL-MTK: Laptop geraubt +++ In Gespräch verwickelt und Handtasche entwendet +++ Fahrrad gestohlen +++ Rechte Schmierereien +++ Kollision endet im Gartenzaun +++ Mitteilung der Polizeiautobahnstation

Hofheim (ots)

1. Laptop geraubt, Flörsheim, Weilbach, Schulstraße, Freitag, 13.12.2024, 23.50 Uhr

(ro)Am späten Freitagabend hat eine Personengruppe in Weilbach einem Mann den Laptop geraubt. Der 52-Jährige hatte sich zunächst online mit einer fremden Person verabredet. Als er am Treffpunkt in der Schulstraße vor einer Turnhalle eintraf, erwartete ihn jedoch eine etwa sechsköpfige Personengruppe, die ihn sofort angriff und auf ihn einschlug. Außerdem nahmen sie ihm den Autoschlüssel ab, um an einen im Auto gelagerten Laptop zu gelangen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es handelte sich um dunkel gekleidete Männer, die ihre Gesichter mit Sturmhauben vermummt hatten. Einer der Täter hatte sein Gesicht nicht maskiert. Dieser war etwa 1,70 Meter groß, 18 bis 19 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und ein schmales Gesicht, dunkle Haare und braune Augen. Zudem wurde er als südländisch aussehend beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. In Gespräch verwickelt und Handtasche entwendet, Bad Soden, Kronberger Straße, Sonntag, 15.12.2024, 17.25 Uhr bis 17.30 Uhr

(ro)Am Sonntag haben Unbekannte in Bad Soden die Handtasche einer Spaziergängerin entwendet, nachdem einer der beiden sie in ein Gespräch verwickelt hatte. Die Frau hielt sich gegen 17.15 Uhr mit einer Freundin im Alten Kurpark auf, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Ihre Handtasche hatte sie auf einer Parkbank hinter ihr abgelegt. Im Verlauf des Gesprächs schlich ein Komplize unbemerkt zur Parkbank und entwendete die Handtasche der Spaziergängerin, bevor sich beide aus dem Staub machten. Der Mann wird als 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er soll helle graue Haare in Form einer Halbglatze haben und war mit einer grünen Regenjacke bekleidet. Sein Komplize kann nicht näher beschrieben werden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Fahrrad aus Abstellraum gestohlen, Flörsheim, Jahnstraße, Sonntag, 15.12.2024, 18 Uhr bis Montag, 16.12.2024, 8 Uhr

(ro)In Flörsheim haben Diebe zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein Fahrrad aus einem Abstellraum eines Wohnhauses gestohlen. Die Täter betraten das Grundstück in der Jahnstraße und gelangten über eine unverschlossene Tür in den Abstellraum des Einfamilienhauses. Dort ließen sie ein graues Trekkingbike "Cube Touring EXC" im Wert von über 900 Euro mitgehen, bevor sie unbemerkt das Weite suchen. Die Polizeistation Flörsheim erbittet unter der Rufnummer (06145) 5476-0 sachdienliche Hinweise.

4. Rechte Schmierereien, Eschborn, Am Stadtpfad, Montag, 16.12.2024, 17.50 Uhr

(ro)Am Montag haben zwei Jugendliche eine Haustür in Eschborn mit rechten Schmierereien verunstaltet. Gegen 17.50 Uhr kam ein Bewohner zurück zu seinem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Stadtpfad" und entdeckte zwei Jugendliche an der Haustür. Als die beiden den Mann bemerkten, flüchteten sie in Richtung der Hanny-Franke-Anlage. Zuvor hatten sie die Hauswand im Eingangsbereich mit zwei Hakenkreuzen verunstaltet. Nach Zeugenangaben sollen die Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahre alt und von schmaler Statur gewesen sein. Einer sei etwa 1,60 Meter, sein Begleiter circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Bekleidet waren beide mit dunkler Oberbekleidung und dunkler Mütze.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung in diesem Fall beitragen können, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

5. Kollision endet im Gartenzaun, Flörsheim, Raunheimer Straße, Montag, 16.12.2024, 11.55 Uhr

(ro)Am Montag endete eine Kollision von zwei Fahrzeugen in einem Flörsheimer Gartenzaun. Ein 49-Jähriger fuhr in seinem Mercedes Sprinter die Raunheimer Straße in Richtung Hattersheim-Eddersheim. Eine 79-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Opel von der Industriestraße nach links in die Raunheimer Straße in Richtung Flörsheim Weilbach einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Sprinterfahrer die bevorrechtigte Opelfahrerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Sprinter noch gegen einen Gartenzaun gedrückt wurde. Der Rettungsdienst brachte den 49-Jährigen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Pressemitteilungen der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen, Gemarkung Hochheim, Bundesautobahn 3, Montag, 16.12.2024, 7:56 Uhr

(cw)Ein folgenreicher Verkehrsunfall ereignete sich Montagmorgen auf der Bundesautobahn 3 bei Hochheim. Sechs Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt, drei Personen wurden verletzt.

Um 7:56 Uhr mussten drei Kraftfahrzeuge der Vorverteilerfahrbahn in Richtung Wiesbaden verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihnen fahrender LKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem hinteren der drei PKW und schob diesen auf die vorderen beiden Fahrzeuge. Doch auch hinter dem LKW fahrender Sattelzug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit einem roten Kleinwagen, der zwischen den beiden LKW eingeklemmt und stark deformiert wurde. Umgehend wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei an die Unfallverstelle entsandt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Einen Schutzengel hatte letztendlich die Fahrerin des roten Kleinwagens, der zwischen den LKW eingeklemmt wurde. Diese wurde nur mit einer leichten Kopfverletzung aus dem PKW befreit und ins Krankenhaus transportiert. Auch die Fahrerinnen und Fahrer von zwei weiteren Fahrzeugen wurden leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Drei der Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro.

Der Verkehr lief während der Bergungsarbeiten über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Der Verkehr staute sich zeitweise auf etwa sechs Kilometer. Gegen 10:35 Uhr wurde die Straße erneut für den Verkehr freigegeben.

