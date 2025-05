LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis zu schnell und unter Drogeneinfluss

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am Mittwoch Nachmittag kam es in einem Einkaufsmarkt am Mühltor in Ilmenau zu zwei Ladendiebstählen. Hierbei konnten im Rahmen des polizeilichen Einsatzes sieben georgische Täter im Alter zwischen 26 und 51 Jahren festgestellt werden. Diese versuchten Zigaretten und Elektrogeräte im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro zu entwenden und nutzten hierzu speziell preparierte Taschen. Nach Abschluss ...

mehr