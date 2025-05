POL-EL: Wietmarschen - Pkw prallt gegen Baum

Haren (ots) - Am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen auf einem Parkplatz an der Rentmeisterstraße in Haren abgestellten grauen Skoda an der Beifahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

