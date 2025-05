Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Stromkabel gestohlen

Freren (ots)

Zwischen dem 1. und dem 15. Mai sind bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Gebäude an der Schaler Straße in Freren eingebrochen. Dort brachen sie eine Brandschutztür gewaltsam auf und durchtrennten diverse Stromleitungen. Anschließend entwendeten sie die Kabel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell