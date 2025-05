Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schuppen brennt nieder *** Roydorf - Unbekannte brechen in Schule ein

Handeloh (ots)

Am 19.05.2025, gegen 16:00 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in der Hauptstraße in Handeloh gerufen. Ursächlich war ein Brandausbruch auf einem dortigen Hof. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Schuppen auf dem Hof in Vollbrand stand. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht ermittelt.

Roydorf - Unbekannte brechen in Schule ein

Am vergangenen Wochenende ( Freitag bis Montag) sind bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Straße Haidweg in Roydorf eingedrungen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu sämtlichen Räumlichkeiten des Gebäudes und entwendeten letztendlich Bargeld. Die Polizei Winsen bitten um Hinweise unter 04171/7960

