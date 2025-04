Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit schwer verletzter Person auf der L3139

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag (11.04), gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Landstraße 3139 in Fulda zu einem Alleinunfall, bei dem der Fahrer eines PKW schwer verletzt wurde. Ein 30-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Mittelrode aus kommend in Fahrtrichtung Haimbach. Kurz vor der Kreuzung zum Westring verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam letztlich auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn zum Stehen. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der schwer verletzte Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

