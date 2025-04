Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bad Hersfeld (ots)

Ludwigsau. Am Freitag (11.04.), um 17:05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Frankenberg (Eder) mit seiner Suzuki, die Landesstraße 3336 von Niederthalhausen in Richtung Mündershausen. Aus bisher nicht geklärter Ursache, kam der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 EUR.

