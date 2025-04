POL-OH: Unfall auf der A 7 - Eine Person leicht verletzt

Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Unbekannte entwendeten in der Wilhelm-Leuschner-Straße einen Mähroboter im Wert von circa 1.200 Euro. Dieser parkte im Tatzeitraum von Montag (07.04.) bis Mittwoch (09.04.) in seiner Ladestation im Garten eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (RK) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- ...

mehr