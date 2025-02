Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht durch Zeugen aufgeklärt

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Marie-Willerding-Straße, Montag, 09.02.2025, 09.00 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol) - Schaden begutachtet und weggefahren.

Am Montag kam es gegen 09.00 Uhr in der Marie-Willerding-Straße in Langenholtensen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 65-jähriger Zeuge beobachtete, wie ein Lieferwagen rückwärts gegen eine Straßenlaterne fuhr. Anschließend stieg der Fahrer aus, begutachtete den Schaden und fuhr weg.

Der Zeuge fertigte vom Lieferwagen und dem Fahrer Fotos. Durch die Fotos konnte der Unfallwagen und der Fahrer ermittelt werden. Der 32-jährige Northeimer bestätigte den Unfall und gab an seinen Vorgesetzten informiert zu haben, jedoch keine weiteren schadensregulierenden Maßnahmen getroffen zu haben.

Gegen den Northeimer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

An der Straßenlaterne entstand ein geschätzter Schaden von 3.000 Euro und an dem Lieferwagen von 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell