POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Suterode, Kreisstraße 414 zwischen Sudheim und Suterode, Montag, 10.02.2025, 13.15 Uhr SUTERODE (Wol) - Eine Person leicht verletzt. Am Montag gegen 13.15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 414 zwischen Sudheim und Suterode zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 22-jähriger Göttinger befuhr die K414 in Richtung Suterode und kam in einer Rechtskurve nach links ...

