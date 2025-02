POL-NOM: Pressemeldung der Polizeiinspektion Göttingen mit örtlichen Bezug im Bereich Northeim

Northeim (ots) - Northeim, Saarstraße, Sonntag, 09.02.2025, 19.50 Uhr NORTHEIM (Wol) - Heller Kleinwagen flüchtet. Am Sonntag gegen 19.50 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Northeimer Saarstraße eine Verkehrsunfallflucht. Die 30-jährige Zeugin befuhr die Saarstraße in Richtung Harztor, als ihr ein Kleinwagen entgegenkam. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr in eine Lücke zwischen parkenden Fahrzeugen ein, um der ...

mehr