Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugin beobachtet Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Saarstraße, Sonntag, 09.02.2025, 19.50 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Heller Kleinwagen flüchtet.

Am Sonntag gegen 19.50 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Northeimer Saarstraße eine Verkehrsunfallflucht.

Die 30-jährige Zeugin befuhr die Saarstraße in Richtung Harztor, als ihr ein Kleinwagen entgegenkam. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr in eine Lücke zwischen parkenden Fahrzeugen ein, um der Zeugin die Vorfahrt zu gewähren. Bevor die 30-Jährige an dem Kleinwagen vorbeifuhr, fuhr der Kleinwagen an und beschädigte dabei ein geparktes Auto und fuhr in Richtung Stadtmitte weiter.

Weder das Fabrikat noch das Kennzeichen sind vom Kleinwagen bekannt.

An dem beschädigten Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

