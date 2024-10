POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 41. Kalenderwoche

Idar-Oberstein (ots) - Der 32-jährige Mann, der, im Zusammenhang mit dem Fund eines weiblichen Leichnams am Samstagmorgen in Idar-Oberstein, unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden war, muss in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hatte die Untersuchungshaft beim dortigen Amtsgericht ...

mehr