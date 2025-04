Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - VW Golf entwendet - Diebstahl eines E-Bike

Hersfeld-Rotenburg (ots)

VW Golf entwendet

Bebra. Unbekannte entwendeten Mittwochnacht (10.04.) einen silbernen VW Golf 5 mit dem amtlichen Kennzeichen "ROF-P 47". Der Golf war zum Zeitpunkt des Diebstahls in einer Hofeinfahrt in der Ernst-von-Harnack-Straße geparkt. Der Wert des VW Golf wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl eines E-Bike

Bebra. Am Mittwochabend (09.04.), zwischen 18 und 21.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Nürnberger Straße ein E-Bike der Marke Cornway - Modell: Cairon C1.0 - im Wert von circa 3.000 Euro. Das E-Bike wurde mit einem Fahrradschloss am vorderen Laufrad an einem Fahrradständer gesichert. Die dreisten Diebe lösten das E-Bike vom Vorderrad und ließen dieses samt Fahrradschloss am Tatort zurück. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell