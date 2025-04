Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Verkehrsunfälle in Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Bebra. Am Mittwochabend (09.04.), gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 31-jährige Kia-Rio-Fahrerin aus Bebra die Eichendorffstraße stadteinwärts. Als ein 5-jähriger Junge aus Bebra die Fahrbahn überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der 5-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwochmorgen (09.04.), gegen 09.10 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer aus Bad Hersfeld in der Gerwig Straße rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der gegenüberliegenden Seite geparkten Mercedes. Dabei wurde das Heck des BMW und die Fahrerseite des Mercedes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Der Verursacher stieg aus seinem Fahrzeug begutachtete beide Fahrzeuge und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Dank aufmerksamer Zeugen konnte dieser durch die Polizei ermittelt werden.

Heringen. In der Zeit von Montag (07.04.), 10.00 Uhr, bis Mittwoch (09.04.), 09.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Grundmühle" in Richtung Fülleroder Weg. Hier kam der Unbekannte in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und es kam dann zum Zusammenstoß mit einer Gebäudeecke. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht - Verursacher geschnappt und Blutentnahme durchgeführt

Freiensteinau. Am Samstag (05.04.) kam es gegen 23.50 Uhr in der Straße "Zum See" in Nieder-Moos zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich telefonisch bei der Polizei in Lauterbach und teilte mit, dass er soeben in Nieder-Moos durch einen schwarzen SUV überholt worden sei. Der SUV-Fahrer rammte beim Überholvorgang einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und ist unmittelbar weitergefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der SUV-Fahrer konnte ermittelt und kontrolliert werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurden der Führerschein des Unfallverursachers vorläufig sichergestellt.

(RK)

