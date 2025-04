Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Wohnungseinbruch - Hinweis zum Schutz vor Diebstahlsdelikten

Wohnungseinbruch

Fulda. Im Zeitraum von Montag (07.04.) bis Mittwoch (09.04.) gelangten Unbekannte in der Straße "An der Steingrube" in den Hausflur eines Mehrparteienhauses. Dort hebelten die Täter eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume der Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages. Die Täter flüchteten dann unerkannt aus der Wohnung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hinweis zum Schutz vor Diebstahlsdelikten

Ehrenberg (Rhön). Am Dienstag (08.04.) kam es in den frühen Morgenstunden zu einer verdächtigen Feststellung in der Straße "Am Gartenpfad" in Ehrenberg / Wüstensachsen. Laut Zeugen hat eine bislang unbekannte Person dort abgestellte Fahrzeuge dahingehend überprüft, ob diese abgeschlossen waren.

Bei der Polizeistation Hilders wurden nach derzeitigen Erkenntnissen keine Diebstähle in diesem Zusammenhang angezeigt.

Die Polizei Osthessen bittet Fahrzeugbesitzer - zur Vorbeugung von Diebstahlsdelikten - Fahrzeuge immer verschlossen abzustellen und von außen erkennbare Wertgegenstände nicht im Fahrzeug zurückzulassen.

Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen/Wahrnehmungen bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

