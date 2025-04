POL-OH: Brand in Weyhers - Ein Feuerwehrmann verletzt

Ebersburg (ots) - Am Mittwochmittag (09.04.) wurde die Rettungsleitstelle Fulda gegen 14.30 Uhr über den Brand auf einem Betriebsgelände in Weyhers informiert. Nach ersten Informationen gerieten mehrere Paletten im Außenbereich in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf in der Nähe befindliches Leergut über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Diese ...

