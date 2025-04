Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Herleshausen. Dienstagnacht (09.04.) schlitzen unbekannte Täter die Planenverkleidung eines polnischen Sattelaufliegers auf, der zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Autobahn 4 geparkt war. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Tür des Sattelaufliegers. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am Auflieger entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

