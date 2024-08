POL-BI: PKW-Fahrer nach Fahrstreifenwechsel gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagabend, 12.08.2024, meldete ein Bielefelder ein aufgebrochenes Firmenfahrzeug an der Herforder Straße, in Höhe der Finkenstraße. Die Täter entwendeten Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen 17:00 Uhr am Freitag, 09.08.2024, und 21:00 Uhr am Montag, 12.08.2024. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und ...

