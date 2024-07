BPOLI DD: Tätlicher Angriff auf Zugbegleiter

Dresden (ots) - Am 16.07.2024 gegen 01:30 Uhr wurde ein türkischer Staatsangehöriger schlafend in einer S-Bahn festgestellt, die zur Reinigung in der Abstellanlage im Bereich Dresden Altstadt stand. Reinigungskräfte bemerkten den schlafenden Mann und baten die Bundespolizei um Unterstützung. Als die Beamten den ...

mehr