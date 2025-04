Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verfolgungsfahrt in Fulda

Schwer verletzter Motorradfahrer in Neuhof

Osthessen (ots)

Fulda. Am Freitag (11.04.), gegen 09.10 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreife der Polizeistation Fulda in der Langebrückenstraße in Fulda einen Pkw Audi anzuhalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die Anhaltezeichen wurden jedoch ignoriert, der Fahrzeugführer beschleunigte und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Zuge der kurzen Verfolgung flüchtete der Pkw unter grober Missachtung von Verkehrsvorschriften in die Von-Schleiffras-Straße in Fulda. Dort kam der Audi in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Zaun eines Privatgrundstückes. Der Fahrer konnte am Unfallort festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass für den Audi kein Versicherungsschutz bestand. Der Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Durch den verursachten Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Neuhof. Am Freitag (11.04.), um 15:50 Uhr, kam es auf der Landstraße 3181 zwischen den Neuhöfer Ortsteilen Hauswurz und Rommerz zu einem schweren Motorradunfall. Der 41-jährige Fahrer eines Kraftrades Yamaha war in Fahrtrichtung Rommerz unterwegs. Kurz nach Ortsausgang Hauswurz querte ein Fuchs die Fahrbahn, der Kradfahrer wich nach links aus, kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde schwer verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Zur schnellen ärztlichen Versorgung war unter anderem der Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

