Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Gegen 01.10 Uhr beobachtete ein Anwohner am 27. Mai (Montag), dass zwei bislang unbekannte Personen eine an der Heerlener Straße gelegene Bäckerei betreten hatten und verständigte die Polizei. Als der Lieferant eines Lebensmitteldiscounters mit seinem Lkw auf den angrenzenden Parkplatz fuhr, verließen die Unbekannten das Ladenlokal und flüchteten zu Fuß in Richtung Behringweg. Die Polizei stellte fest, dass die Flüchtigen zuvor gewaltsam in die Bäckerei eingedrungen waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

