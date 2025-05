Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raubüberfall auf dem Schützenplatz ++ Seevetal/Meckelfeld - Diebstahl aus Sattelauflieger ++ Stelle - Unfall auf dem Penellweg

Buchholz (ots)

Raubüberfall auf dem Schützenplatz

Heute, 19.5.2025, gegen 0:00 Uhr, ist ein 21-jähriger Mann auf dem Schützenplatz an der Richard-Schmidt-Straße überfallen worden. Der Mann hatte sich alleine auf dem Parkplatz aufgehalten, als plötzlich zwei dunkel gekleidete, männliche Personen erschienen und unvermittelt auf ihn einschlugen. Als der Mann am Boden lag, nahmen ihm die Männer Geldbörse und Umhängetasche ab und flüchteten damit zu Fuß in Richtung des Krankenhauses.

Der 21-Jährige suchte zunächst Hilfe bei Bekannten, kam später ins Krankenhaus.

Die Täter erbeuteten Papiere und Bargeld. Sie waren älter als 20 Jahre, circa 185-190 cm groß und dunkel gekleidet. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Diebstahl aus Sattelauflieger

Auf dem Parkplatz nahe des Bahnhofs Meckelfeld, an der Straße Rehmendamm, haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, 18.5.2025, insgesamt fünf Sattelauflieger geöffnet. In zwei Aufliegern wurden die Täter offenbar fündig und öffneten mehrere Pakete auf der Ladefläche. Was sie daraus erbeuteten, ist noch unbekannt.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Stelle - Unfall auf dem Penellweg

Auf dem Penellweg kam es gestern, 18.5.2025 zu einem Auffahrunfall. Gegen 17:15 Uhr bog ein 19-jähriger Mann mit seinem Dacia, von der Steller Chaussee kommend, nach links in den Penellweg ein. Von rechts kommend, war in gleicher Fahrtrichtung ein 27-jähriger Mann mit seinem Audi auf dem Penellweg unterwegs. Kurz nachdem der Dacia eingebogen war, fuhr der Audi auf den Wagen auf, so dass dieser in den Grünbereich geschleudert wurde. Sowohl die beiden Fahrzeugführer als auch eine 20-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann, die mit im Dacia gesessen hatten, wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut. Nach ersten Erkenntnissen war der Audi mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Möglicherweise hatte der Fahrer des Dacia den herannahenden Wagen vor dem Einbiegen in den Penellweg noch nicht wahrgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell