Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 16.05.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 18.05.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Wohnungseinbruchdiebstähle

Samstag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Winsener Landstraße in Fleestedt auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Am Samstagabend, gegen 23:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Bürgermeister-Kröger-Straße in Buchholz-Sprötze aufzuhebeln. Der Täter wurde dabei durch die im Haus befindliche Geschädigte gestört und flüchtete anschließend.

BAB 1/Hollenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, wurde auf der BAB 1, Autobahnparkplatz Hollenstedt, ein Fahrzeug kontrolliert, bei dem der 39-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Wiederholungstäter handelte, welcher bereits zum vierten Mal bei der Begehung einer solchen Straftat polizeilich in Erscheinung trat. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

BAB39/Lüneburg - Person in Kofferraum transportiert

Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 05.30 Uhr, wurde auf der BAB 39, zwischen den Anschlussstellen Winsen/Ost und Handorf, ein Pkw stehend auf dem Seitenstreifen gemeldet, in dessen Kofferraum eine Person gelegen haben soll. Das Fahrzeug setzte kurz darauf seine Fahrt fort und wurde dann an der Anschlussstelle Lüneburg Nord durch Beamte angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich sechs Personen im Pkw befanden und die Fahrzeuginsassen offensichtlich auf dem Heimweg von einer Feier waren. Da nicht ausreichend Sitzplätze vorhanden waren und man niemanden zurücklassen wollte, wurde kurzerhand der Betrunkenste vor Fahrtantritt in den Kofferraum gelegt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Vom Kontrollort aus musste nun zweimal gefahren werden, um sämtliche Personen nach Hause zu bringen.

Seevetal/Hittfeld - Versuchter Fahrraddiebstahl

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, versuchte eine unbekannte männliche Person in der Straße "Am Schützenplatz" in Hittfeld ein, auf einem Grundstück stehendes, unverschlossenes Fahrrad zu entwenden. Die Anwohnerin, die darauf aufmerksam wurde, konnte den Täter nur noch flüchten sehen, sodass er unerkannt entkommen konnte. Das Fahrrad ließ er zurück. Hinweise nimmt die Polizei in Seevetal entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Diebstahl aus Geldbörse

Freitagmittag kam es in Meckelfeld auf einem Parkplatz in der Mattenmoorstraße zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Mann fragte den Geschädigten nach Wechselgeld. Als dieser seine Geldbörse hervorholte, zog der Mann unbemerkt die Geldscheine heraus. Der Geschädigte bemerkte das Fehlen erst, als er in einem Geschäft etwas bezahlen wollte.

Die Polizei weist in solchen Fällen noch einmal auf besondere Aufmerksamkeit bei Ansprachen wie z.B. Wechselgeldbitten durch Fremde hin. Bei Unsicherheit oder Skepsis kann eine solche Bitte auch höflich abgelehnt werden und die Geldbörse sicher in der Tasche verstaut bleiben.

Seevetal/Maschen - Aufbruch von Baucontainern und Radlader

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen wurden Baustellen-Container in der Straße Moorweidendamm in Maschen das Ziel von Einbrechern. Zwei Container und ein Radlader wurden aufgebrochen. Offenbar wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, so dass sie die Baustelle mit wenig Diebesgut (Baustrahler, Lebensmittel) verließen.

Neu Wulmstorf - LKW-Planenschlitzer

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, bis ca. 04.00 Uhr morgens, suchten Diebe eine Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße in Neu Wulmstorf auf. Zuvor wurde der Zaun der Firma aufgeschnitten. Auf dem Gelände wurden die Planen von zwei Lkw aufgeschlitzt und ein Container aufgebrochen. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Rosengarten/Klecken - Hochzeitsfeuerwerk entzündet Lebensbaum

Am frühen Samstagmorgen fand eine Hochzeitsfeier im Postweg in Klecken ein jähes Ende, als noch glimmende Reste eines Feuerwerks einen Lebensbaum entzündeten. Das Feuer griff anschließend auf einen geparkten Pkw über. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Rosengarten/Nenndorf - Freilaufendes Damwild nach Aufbruch eines Gatters

Am Samstag wurde in Nenndorf, in der Straße "Am Oheberg", in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:50 Uhr das Schloss eines Gatters für Damwild aufgebrochen und das Tor geöffnet, sodass einige der Tiere auf die angrenzende Straße liefen. Das aufwendige Zurücktreiben durch die Eigentümer setzte die Tiere unter erheblichen Stress.

Die Polizei in Seevetal nimmt Hinweise zur Aufklärung der Tat entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell