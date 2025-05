Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Türschloss unbrauchbar gemacht

Bleicherode (ots)

In einem Zeitraum von Freitag den 25. April bis Mittwoch den 30. April sprühten nach bisherigen Ermittlungen unbekannte Täter Klebstoff in das Türschloss einer Arztpraxis in der Hauptstraße. Das Schloss ließ sich am gestrigen Tag nicht mehr öffnen und musste getauscht werden. Aufgrund der Aussage eines Zeugen konnte der Tatzeitraum wie o.g. eingrenzt werden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03631/960 zu Auffälligkeiten in genannten Zeitraum.

Aktenzeichen: 0112770

