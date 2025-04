POL-HS: Polizeibericht Nr.: 116 vom 26.04.2026

Hückelhoven (ots) - Während eines Einkaufs am Donnerstag, 24. April, legte eine 38-jährige Frau in Hückelhoven um 7.55 Uhr ihr Portemonnaie in den Einkaufswagen. Kurze Zeit später war die Geldbörse nicht mehr auffindbar. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei. Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Um nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu ...

