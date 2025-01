Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle in Oberrot und Schwäbisch Hall, Betrunkener Aggressor in Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Hirschgraben

Am Samstag gegen 18:45 Uhr wollte eine Polizeistreife eine Mercedes Fahrerin kontrollieren, die vor den Augen der Streife eine Mittelinsel überfahren hatte. Nachdem sie sämtliche Anhaltezeichen der Streife ignoriert hatte, kam die 49-Jährige leicht nach links von der Fahrbahn ab und fuhr im Kurvenbereich gegen eine Mauer. Wieso die Fahrweise der Dame derart auffällig war ist zum derzeitigen Kenntnisstand noch völlig unklar. Eine Drogen- oder Alkoholbeeinflussung konnte ausgeschlossen werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR.

Schwäbisch Hall: Aggressiver 18-jähriger Betrunkener

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr wurde die Polizei zur Sporthalle Tüngental gerufen, weil ein 18-jähriger Betrunkener ständig Streit verursachte. Nachdem er durch den Sicherheitsdienst der Halle verwiesen worden war, sollte er dort von seiner Mutter abgeholt werden. Er versuchte jedoch seine Freundin entgegen deren Willen mit in das Auto zu zerren. Daraufhin griffen andere Besucher der Veranstaltung ein und es kam zu einem kleineren Tumult. Dies erkannte eine Polizeistreife, die zufällig vor Ort war und löste die Auseinandersetzung auf. Da der 18-Jährige weiterhin äußerst aggressiv war, wurde er zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Er wurde in Absprache mit seiner Mutter durch die Polizeistreife zunächst nach Hause gebracht. Da er sich aber auch dort nicht beruhigte und seine Mutter sowie seinen Bruder bedrohte, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Bei dem Transport ins Polizeirevier wehrte er sich heftig, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde.

Oberrot: Unfall beim Ausparken

Am Samstag gegen 11:30 Uhr parkte ein 88-Jähriger mit seinem Audi in der Hohenhardtsweiler Straße aus. Dabei übersah er einen heranfahrenden Mercedes und es kam zum Unfall. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell