Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Urbach, Fahrzeugbrand in Korb, Diebstahl in Schorndorf

Aalen (ots)

Urbach: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen 17:35 Uhr und 23:00 Uhr brachen am Samstag bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Hornschuch-Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hatten die Täter ein Kellerfenster eingeworfen. Das gesamte Haus wurde durch die Täter durchsucht. Sie entwendeten Bargeld in geringer Höhe. Es wird gebeten, verdächtige Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum und Bereich unter Tel.: 07181 2040 an das Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Korb: Brand auf der B14

Am Samstag gegen 19:30 Uhr stellte eine 51-Jährige während der Fahrt auf der B14 eine Rauchentwicklung im Motorraum ihres VW Touran fest. Sie konnte ihr Fahrzeug noch auf dem Parkplatz Korber Kopf abstellen, bevor es zum offenen Brand im Motorraum kam. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Fahrzeug. Die 51-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Schorndorf: Diebstahl aus Toilette

Am Samstag gegen 10:40 Uhr wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter den Geldeinwurf der öffentlichen Toilette in der Friedensstraße aufgehebelt hatten. Die gesamte Geldkassette mit Inhalt wurde entwendet. Es wird gebeten Hinweise zur Tatzeit oder möglichen Tätern an das Polizeirevier Schorndorf unter Tel.: 07181 2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell