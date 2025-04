Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl einer Geldbörse

Hückelhoven (ots)

Während eines Einkaufs am Donnerstag, 24. April, legte eine 38-jährige Frau in Hückelhoven um 7.55 Uhr ihr Portemonnaie in den Einkaufswagen. Kurze Zeit später war die Geldbörse nicht mehr auffindbar. Daraufhin erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Um nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, rät die Polizei:

- Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche oder Einkaufswagen legen, sondern möglichst körpernah tragen. - Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen. - Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite tragen. - Brustbeutel, Gürtelinnentasche oder am Gürtel angekettete Geldbörse nutzen. - Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen hängen und nicht unbeaufsichtigt abstellen.

Taschendiebe lassen sich zudem an ihrem suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt und schauen nach möglicher Beute.

