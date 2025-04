Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Wegberg (ots)

Aus einem Postfahrzeug, welches an der Bahnhofstraße in Wegberg parkte, entwendeten Unbekannte am 23. April (Mittwoch), zwischen 9.50 Uhr und 10.20 Uhr, drei Pakete.

