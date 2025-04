Heinsberg (ots) - Am Donnerstag (24. April) entwendeten unbekannte Tatverdächtige zwischen 16.15 Uhr und 19.00 Uhr eine Handtasche aus einem parkenden Pkw an der Humboldtstraße. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse mit Personalausweis, Führerschein und Versicherungskarte sowie ein Schlüssel und eine Brille. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

