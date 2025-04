Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auffahrunfall

Zeugensuche

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zwei Pkw-Fahrer befuhren am Donnerstag, 24. April, gegen 21.40 Uhr, die Breite Straße in Hilfarth in Richtung Brachelen. Eine 27-Jährige Frau aus Hückelhoven fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf, dessen Fahrer an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt warten musste. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie den bislang unbekannten Unfallbeteiligten. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

