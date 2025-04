POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Erkelenz-Keyenberg (alt) (ots) - Unbekannte entzündeten am Mittwoch (23. April) Zeitungspapier im Holzbriefkasten eines Hauses an der Straße An St. Kreuz in Alt-Keyenberg. Dadurch geriet auch die Eingangstür des Gebäudes in Brand. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr und 18.05 Uhr. Aufmerksame Personen löschten die Flammen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

