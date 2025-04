Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung

Zeugensuche

Erkelenz-Keyenberg (alt) (ots)

Unbekannte entzündeten am Mittwoch (23. April) Zeitungspapier im Holzbriefkasten eines Hauses an der Straße An St. Kreuz in Alt-Keyenberg. Dadurch geriet auch die Eingangstür des Gebäudes in Brand. Die Tat ereignete sich zwischen 18.00 Uhr und 18.05 Uhr. Aufmerksame Personen löschten die Flammen. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

