POL Schwaben Nord: Mit entwendetem Fahrzeug Verkehrsunfall verursacht

Augsburg (ots) - Universitätsviertel - Am gestrigen Montag (10.02.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Haunstetter Straße. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Ford auf der Haunstetter Straße in Richtung Königsbrunn. Auf Höhe des Universitätsviertels kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Hyundai einer ...

mehr